Информация за цената за AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0000123 - $ 0.00001358
24-часов нисък: $ 0.0000123
24-часов висок: $ 0.00001358
Рекорд за всички времена: $ 0.00102885
Най-ниска цена: $ 0.0000123
Промяна на цената (1ч): -7.73%
Промяна на цената (1д): +1.80%
Промяна на цената (7д): -5.97%

Цената в реално време за AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK) е$0.00001253. През последните 24 часа AUSBAGWORK се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0000123 до най-висока стойност $ 0.00001358, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AUSBAGWORK е $ 0.00102885, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0000123.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AUSBAGWORK има промяна от -7.73% за последния час, +1.80% за 24 часа и -5.97% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AUSSIE BAG WORKERS (AUSBAGWORK)

Пазарна капитализация: $ 12.88K
Обем (24 часа): --
Напълно разредена пазарна капитализация: $ 12.88K
Циркулиращо предлагане: 999.57M
Общо предлагане: 999,571,004.410125

Текущата пазарна капитализация на AUSSIE BAG WORKERS е $ 12.88K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AUSBAGWORK е 999.57M, като общото предлагане е 999571004.410125. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 12.88K.