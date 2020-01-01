Токеномика на AUSD (AUSD) Открийте ключова информация за AUSD (AUSD), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AUSD (AUSD) AUSD, a digital dollar minted 1:1 with USD fiat. AUSD is designed to be a secure digital currency, utilizing one of the world’s largest custodian banks to safeguard assets, a big 4 auditor and a top tier fund manager. AUSD enables users to participate in trading, lending and payments. It is the most cost-efficient stablecoin to transact with due to its gas-optimized smart contract, making it ideal for traders and payments. Официален уебсайт: https://agora.finance/ Бяла книга: https://developer.agora.finance/ Купете AUSD сега!

Токеномика и анализ на цената за AUSD (AUSD) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AUSD (AUSD), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 197.43M $ 197.43M $ 197.43M Общо предлагане: $ 197.60M $ 197.60M $ 197.60M Циркулиращо предлагане: $ 197.60M $ 197.60M $ 197.60M FDV (оценка при пълна реализация): $ 197.43M $ 197.43M $ 197.43M Рекорд за всички времена: $ 1.022 $ 1.022 $ 1.022 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.950515 $ 0.950515 $ 0.950515 Текуща цена: $ 0.999537 $ 0.999537 $ 0.999537 Научете повече за цената на AUSD (AUSD)

Токеномика на AUSD (AUSD): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AUSD (AUSD) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AUSD токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AUSD токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AUSD, разгледайте цената в реално време на токените AUSD!

Прогноза за цената за AUSD Искате ли да знаете какъв път може да поеме AUSD? Нашата страница за прогноза за цената AUSD съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AUSD сега!

