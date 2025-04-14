Токеномика на AurumTrust (AUT) Открийте ключова информация за AurumTrust (AUT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AurumTrust (AUT) AurumTrust: Deflationary Token on Cronos Chain Overview AurumTrust is an experimental token featuring a buy-back and burn mechanism funded by gold trading profits. Mechanism 15% of weekly gold trading profits will be used to buy back and burn tokens. The first burn is set for April 14, 2025, but may happen earlier if profits allow. Founder’s Role The founder holds 40% of the supply and will only sell tokens to fund the trading account. Any unused tokens will be burned. Transparency & Duration Weekly profits and buy-back transactions will be posted on the official X (Twitter) account. The experiment continues until all tokens are burned or the trading account is liquidated. Официален уебсайт: https://x.com/aurumtrustcro Купете AUT сега!

Токеномика и анализ на цената за AurumTrust (AUT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AurumTrust (AUT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 186.41K $ 186.41K $ 186.41K Общо предлагане: $ 820.68M $ 820.68M $ 820.68M Циркулиращо предлагане: $ 820.68M $ 820.68M $ 820.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 186.41K $ 186.41K $ 186.41K Рекорд за всички времена: $ 0.00061343 $ 0.00061343 $ 0.00061343 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00020528 $ 0.00020528 $ 0.00020528 Текуща цена: $ 0.00022601 $ 0.00022601 $ 0.00022601 Научете повече за цената на AurumTrust (AUT)

Токеномика на AurumTrust (AUT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AurumTrust (AUT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AUT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AUT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AUT, разгледайте цената в реално време на токените AUT!

Прогноза за цената за AUT Искате ли да знаете какъв път може да поеме AUT? Нашата страница за прогноза за цената AUT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AUT сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!