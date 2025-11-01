Информация за цената за AURO USDA (USDA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.988435 $ 0.988435 $ 0.988435 24-часов нисък $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.988435$ 0.988435 $ 0.988435 24-часов висок $ 1.007$ 1.007 $ 1.007 Рекорд за всички времена $ 1.024$ 1.024 $ 1.024 Най-ниска цена $ 0.953424$ 0.953424 $ 0.953424 Промяна на цената (1ч) -0.15% Промяна на цената (1д) +0.13% Промяна на цената (7д) +0.36% Промяна на цената (7д) +0.36%

Цената в реално време за AURO USDA (USDA) е$0.997209. През последните 24 часа USDA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.988435 до най-висока стойност $ 1.007, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDA е $ 1.024, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.953424.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDA има промяна от -0.15% за последния час, +0.13% за 24 часа и +0.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AURO USDA (USDA)

Пазарна капитализация $ 230.64K$ 230.64K $ 230.64K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.10M$ 10.10M $ 10.10M Циркулиращо предлагане 230.68K 230.68K 230.68K Общо предлагане 10,105,731.7237891 10,105,731.7237891 10,105,731.7237891

Текущата пазарна капитализация на AURO USDA е $ 230.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USDA е 230.68K, като общото предлагане е 10105731.7237891. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.10M.