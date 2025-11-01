БорсаDEX+
Цената в реално време на AURO USDA днес е 0.997209 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за USDA към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на USDA в MEXC сега.

Повече за USDA

USDAценова информация

Какво представлява USDA

Официален уебсайт на USDA

Токеномика на USDA

USDA ценова прогноза

AURO USDA Лого

AURO USDA цена (USDA)

Не се намира в списъка

1 USDA към USD - цена в реално време:

$0.997209
$0.997209
+0.10%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
AURO USDA (USDA) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:09:39 (UTC+8)

Информация за цената за AURO USDA (USDA) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.988435
$ 0.988435
24-часов нисък
$ 1.007
$ 1.007
24-часов висок

$ 0.988435
$ 0.988435

$ 1.007
$ 1.007

$ 1.024
$ 1.024

$ 0.953424
$ 0.953424

-0.15%

+0.13%

+0.36%

+0.36%

Цената в реално време за AURO USDA (USDA) е$0.997209. През последните 24 часа USDA се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.988435 до най-висока стойност $ 1.007, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на USDA е $ 1.024, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.953424.

Що се отнася до краткосрочното представяне, USDA има промяна от -0.15% за последния час, +0.13% за 24 часа и +0.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AURO USDA (USDA)

$ 230.64K
$ 230.64K

--
----

$ 10.10M
$ 10.10M

230.68K
230.68K

10,105,731.7237891
10,105,731.7237891

Текущата пазарна капитализация на AURO USDA е $ 230.64K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на USDA е 230.68K, като общото предлагане е 10105731.7237891. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.10M.

История на цените за AURO USDA (USDA) USD

През днешния ден промяната в цената на AURO USDA към USD беше $ +0.0013423.
През последните 30 дни промяната в цената на AURO USDA към USD беше $ -0.0023649808.
През последните 60 дни промяната в цената на AURO USDA към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на AURO USDA към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.0013423+0.13%
30 дни$ -0.0023649808-0.23%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е AURO USDA (USDA)

Auro Finance is an advanced DeFi protocol on Aptos that enables users to earn better yields and liquidity from their staked APT without any lockups. Through Auro Finance, users can borrow USDA, the decentralized stablecoin, against multiple collateral options, allowing them to utilize their holdings without selling them.

Auro Finance rewards users in the form of AURO, the project’s native token which can be used to provide liquidity on DEXes or stake back in Auro for safe and stable APY.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

AURO USDA (USDA) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за AURO USDA (USD)

Колко ще струва AURO USDA (USDA) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от AURO USDA (USDA) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за AURO USDA.

Проверете прогнозата за цената за AURO USDA сега!

USDA към местни валути

Токеномика на AURO USDA (USDA)

Разбирането на токеномиката на AURO USDA (USDA) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените USDA сега!

Хората също питат: Други въпроси относно AURO USDA (USDA)

Колко струва AURO USDA (USDA) днес?
Цената в реално време на USDA в USD е 0.997209 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на USDA към USD?
Текущата цена на USDA към USD е $ 0.997209. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на AURO USDA?
Пазарната капитализация за USDA е $ 230.64K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на USDA?
Циркулиращото предлагане на USDA е 230.68K USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на USDA?
USDA постигна ATH цена от 1.024 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на USDA?
USDA достигна ATL цена от 0.953424 USD.
Какъв е обемът на търговията на USDA?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за USDA е -- USD.
Ще се повиши ли USDA тази година?
USDA може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за USDA за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 04:09:39 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за AURO USDA (USDA)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,679.24
$109,679.24

$3,882.98
$3,882.98

$0.02731
$0.02731

$188.12
$188.12

$1.0004
$1.0004

$3,882.98
$3,882.98

$109,679.24
$109,679.24

$188.12
$188.12

$2.5362
$2.5362

$1,088.42
$1,088.42

