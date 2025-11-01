Информация за цената за AURO Finance (AURO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.0015531 $ 0.0015531 $ 0.0015531 24-часов нисък $ 0.00170361 $ 0.00170361 $ 0.00170361 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.0015531$ 0.0015531 $ 0.0015531 24-часов висок $ 0.00170361$ 0.00170361 $ 0.00170361 Рекорд за всички времена $ 0.00737474$ 0.00737474 $ 0.00737474 Най-ниска цена $ 0.0015531$ 0.0015531 $ 0.0015531 Промяна на цената (1ч) +1.70% Промяна на цената (1д) -3.98% Промяна на цената (7д) -10.08% Промяна на цената (7д) -10.08%

Цената в реално време за AURO Finance (AURO) е$0.00158204. През последните 24 часа AURO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.0015531 до най-висока стойност $ 0.00170361, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AURO е $ 0.00737474, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.0015531.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AURO има промяна от +1.70% за последния час, -3.98% за 24 часа и -10.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AURO Finance (AURO)

Пазарна капитализация $ 167.41K$ 167.41K $ 167.41K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 866.83K$ 866.83K $ 866.83K Циркулиращо предлагане 105.82M 105.82M 105.82M Общо предлагане 547,919,125.4652486 547,919,125.4652486 547,919,125.4652486

Текущата пазарна капитализация на AURO Finance е $ 167.41K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AURO е 105.82M, като общото предлагане е 547919125.4652486. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 866.83K.