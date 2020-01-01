Токеномика на AuraFarming (AURAFARM) Открийте ключова информация за AuraFarming (AURAFARM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AuraFarming (AURAFARM) Aura Farming is a cultural phenomenon that swept social media platforms like TikTok and X in 2025, redefining how people project charisma in the digital age. At its core, Aura Farming is about cultivating and showcasing an effortless, magnetic presence—referred to as "aura"—through carefully crafted moments of coolness, style, or wit. The term "aura" in this context symbolizes an intangible blend of charisma, confidence, and mystique. To "farm" it, users post short videos or images capturing themselves in scenarios designed to amplify this vibe: a perfectly timed hair flip, a slow-motion walk with a smirk, or a clever one-liner delivered with deadpan humor. These acts are often exaggerated for effect, poking fun at the idea of trying too hard to appear effortlessly cool. The hashtag #AuraFarm exploded, racking up millions of views as creators competed to outdo each other’s aura points. Официален уебсайт: https://aurafarming.io/ Купете AURAFARM сега!

Токеномика и анализ на цената за AuraFarming (AURAFARM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AuraFarming (AURAFARM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Общо предлагане: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M Циркулиращо предлагане: $ 999.67M $ 999.67M $ 999.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.39M $ 1.39M $ 1.39M Рекорд за всички времена: $ 0.0048771 $ 0.0048771 $ 0.0048771 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00138843 $ 0.00138843 $ 0.00138843 Научете повече за цената на AuraFarming (AURAFARM)

Токеномика на AuraFarming (AURAFARM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AuraFarming (AURAFARM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AURAFARM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AURAFARM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AURAFARM, разгледайте цената в реално време на токените AURAFARM!

Прогноза за цената за AURAFARM Искате ли да знаете какъв път може да поеме AURAFARM? Нашата страница за прогноза за цената AURAFARM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AURAFARM сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!