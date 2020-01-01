Токеномика на Aura BAL (AURABAL) Открийте ключова информация за Aura BAL (AURABAL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aura BAL (AURABAL) auraBAL is a liquid wrapper for Balancer's veBAL. Aura allows users to deposit their 80/20 BAL/WETH BPT and receive liquid auraBAL, instead of the non-transferrable veBAL. Tokenised auraBAL is given to the user at a 1:1 rate for veBAL, and can be traded on Balancer or elsewhere. This BPT is then locked up by the Aura protocol for the maximum time in Balancer Voting Escrow where it will allow the Aura system to benefit from its voting power for boosting rewards & voting for gauges. Официален уебсайт: https://aura.finance/ Купете AURABAL сега!

Токеномика и анализ на цената за Aura BAL (AURABAL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aura BAL (AURABAL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.87M $ 19.87M $ 19.87M Общо предлагане: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M Циркулиращо предлагане: $ 3.67M $ 3.67M $ 3.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 19.87M $ 19.87M $ 19.87M Рекорд за всички времена: $ 21.61 $ 21.61 $ 21.61 Най-ниска стойност за целия период: $ 2.24 $ 2.24 $ 2.24 Текуща цена: $ 5.41 $ 5.41 $ 5.41 Научете повече за цената на Aura BAL (AURABAL)

Токеномика на Aura BAL (AURABAL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aura BAL (AURABAL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AURABAL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AURABAL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AURABAL, разгледайте цената в реално време на токените AURABAL!

Прогноза за цената за AURABAL Искате ли да знаете какъв път може да поеме AURABAL? Нашата страница за прогноза за цената AURABAL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AURABAL сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!