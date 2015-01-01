Токеномика на Augur (REP)
Информация за Augur (REP)
Augur is a trustless, decentralized platform for prediction markets. Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event.
Prediction markets are markets created to trade the probability of an event happening. The market prices indicate what the crowd thinks the probability of an event happening. Predictive markets have shown to have been effective in accurately forecasting many results however it is still not widely used due to the many regulatory hurdles involved in setting up such a market. Augur aims to set up such a market in a decentralized manner.
Augur is an Ethereum-based decentralized prediction market that leverages the wisdom of the crowds to create a search engine for the future that runs on its own token, REP. Augur allows users to create their markets for specific questions they may have and to profit from the trading buys while allowing users to buy positive or negative shares regarding the outcome of a future event. Augur REP is the gambling cryptocurrency. It’s the crypto token you can use to bet on sporting events, political outcomes, economies and just about everything else in the prediction markets. Online gambling is a $52 billion a year industry.
At its founding the project included Intrade founder Ron Bernstein, Robin Hanson, and Ethereum founder Vitalik Buterin among its advisers. In April 2015, Augur's first contract was uploaded to the Ethereum network.The first beta version was released in March 2016. In October 2016, all the reputation tokens that were for sale during the 2015 crowdfunding campaign were distributed to their owners on the live Ethereum network and the two largest cryptocurrency exchanges, Poloniex and Kraken, added support for these tokens on their trading platforms. The project was delayed until it was launched in July 2018.
Токеномика и анализ на цената за Augur (REP)
Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Augur (REP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед.
Токеномика на Augur (REP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба
Разбирането на токеномиката на Augur (REP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал.
Ключови метрики и тяхното изчисляване:
Общо предлагане:
Максималният брой REP токени, които са били или някога ще бъдат създадени.
Циркулиращо предлагане:
Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце.
Максимално предлагане:
Твърда горна граница на общия брой REP токени.
FDV (оценка при пълна реализация):
Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация.
Процент на инфлация:
Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените.
Защо тези показатели са от значение за търговците?
Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност.
Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените.
Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол.
Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка.
Сега, след като разбрахте за токеномиката на REP, разгледайте цената в реално време на токените REP!
Прогноза за цената за REP
Искате ли да знаете какъв път може да поеме REP? Нашата страница за прогноза за цената REP съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.
Защо трябва да изберете MEXC?
MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто.
Отказ от отговорност
Данните от токеномиката на тази страница са от източници на трети страни. MEXC не гарантира тяхната точност. Преди да инвестирате, направете задълбочено проучване.