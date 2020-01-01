Токеномика на AuditAI (AUDAI) Открийте ключова информация за AuditAI (AUDAI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AuditAI (AUDAI) AuditAI is dedicated to advancing the security, transparency, and sustainability of digital assets through cutting-edge technology and unwavering commitment to decentralization. AuditAI Solutions By leveraging cutting-edge technology, rigorous auditing protocols, and a commitment to decentralization, AuditAI aims to revolutionize the auditing and certification processes for crypto projects, addressing the root causes of industry vulnerabilities. AuditAI Bot Powerful solution for your auditing AuditAI’s innovative Telegram bot is designed to serve a wide range of users within the cryptocurrency community, offering unparalleled utility and ease of use. Project owners and developers can access comprehensive smart contract auditing services, obtain official audit certificates, and promote their projects through dedicated ad space. Investors benefit from reliable contract analyses and audit certificates that enhance decision-making and mitigate risks. By fostering transparency and community engagement, the AuditAI bot strengthens the overall integrity of the cryptocurrency ecosystem. Официален уебсайт: https://www.audit-ai.io/ Бяла книга: https://www.audit-ai.io/whitepaper Купете AUDAI сега!

Токеномика и анализ на цената за AuditAI (AUDAI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AuditAI (AUDAI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 234.29K $ 234.29K $ 234.29K Общо предлагане: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M Циркулиращо предлагане: $ 45.00M $ 45.00M $ 45.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 234.29K $ 234.29K $ 234.29K Рекорд за всички времена: $ 0.01188446 $ 0.01188446 $ 0.01188446 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00155446 $ 0.00155446 $ 0.00155446 Текуща цена: $ 0.00520642 $ 0.00520642 $ 0.00520642 Научете повече за цената на AuditAI (AUDAI)

Токеномика на AuditAI (AUDAI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AuditAI (AUDAI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AUDAI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AUDAI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AUDAI, разгледайте цената в реално време на токените AUDAI!

