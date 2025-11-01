Информация за цената за AU79 (AU79) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.01922042 24-часов нисък $ 0.02125094 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.03850425 Най-ниска цена $ 0.00608277 Промяна на цената (1ч) +0.67% Промяна на цената (1д) +2.63% Промяна на цената (7д) -10.44%

Цената в реално време за AU79 (AU79) е$0.02040707. През последните 24 часа AU79 се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.01922042 до най-висока стойност $ 0.02125094, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AU79 е $ 0.03850425, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00608277.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AU79 има промяна от +0.67% за последния час, +2.63% за 24 часа и -10.44% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AU79 (AU79)

Пазарна капитализация $ 20.40M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 20.40M Циркулиращо предлагане 999.87M Общо предлагане 999,871,250.1909387

Текущата пазарна капитализация на AU79 е $ 20.40M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AU79 е 999.87M, като общото предлагане е 999871250.1909387. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 20.40M.