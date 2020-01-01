Токеномика на ATS COIN (ATSCOIN) Открийте ключова информация за ATS COIN (ATSCOIN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ATS COIN (ATSCOIN) ATS COIN is a digital asset* that connects businesses and consumers into a unified ecosystem. We leverage blockchain technology for secure and fast transactions between suppliers, retailers, and users. ATS COIN unlocks new opportunities for monetization and investment, erasing the boundaries between traditional finance and the crypto world. Join the financial revolution,The platform blockchain records all operations, eliminating data forgery and fraud. Every transaction, rating, and review is permanently recorded, ensuring trust between partners—especially inherent for high-risk international deals,ATS Market connects suppliers, retailers, logistics providers, and insurers worldwide. AI tools eliminate language barriers, while blockchain-based ratings ensure collaboration only with trusted players. Официален уебсайт: https://atscoin.io/ Бяла книга: https://atscoin.io/Whitepaper.pdf Купете ATSCOIN сега!

Токеномика и анализ на цената за ATS COIN (ATSCOIN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ATS COIN (ATSCOIN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 337.91K $ 337.91K $ 337.91K Общо предлагане: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M Циркулиращо предлагане: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 337.91K $ 337.91K $ 337.91K Рекорд за всички времена: $ 0.01167141 $ 0.01167141 $ 0.01167141 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.00134759 $ 0.00134759 $ 0.00134759 Текуща цена: $ 0.0016091 $ 0.0016091 $ 0.0016091 Научете повече за цената на ATS COIN (ATSCOIN)

Токеномика на ATS COIN (ATSCOIN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ATS COIN (ATSCOIN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ATSCOIN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ATSCOIN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ATSCOIN, разгледайте цената в реално време на токените ATSCOIN!

Прогноза за цената за ATSCOIN Искате ли да знаете какъв път може да поеме ATSCOIN? Нашата страница за прогноза за цената ATSCOIN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ATSCOIN сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!