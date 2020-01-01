Токеномика на Atlantis AQUA Token (AQUA) Открийте ключова информация за Atlantis AQUA Token (AQUA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Atlantis AQUA Token (AQUA) Atlantis is a next-generation DeFi protocol built on Sonic, designed from the ground up as a fully integrated, end-to-end ecosystem. Instead of scattering features across different platforms, Atlantis brings everything together — a high-performance DEX powered by Algebra Integral v4, a native launchpad, efficient staking tools, and seamless liquidity provisioning. This design makes sure that every action within the ecosystem contributes to its growth, capturing value and flowing it back to the community. By keeping revenue flows internal and reducing friction, Atlantis enhances capital efficiency and supports sustainable token dynamics through our GMX-inspired dual-token model. Официален уебсайт: https://www.atlantisprotocol.so/ Купете AQUA сега!

Токеномика и анализ на цената за Atlantis AQUA Token (AQUA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Atlantis AQUA Token (AQUA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 506.17K $ 506.17K $ 506.17K Общо предлагане: $ 2.57M $ 2.57M $ 2.57M Циркулиращо предлагане: $ 1.67M $ 1.67M $ 1.67M FDV (оценка при пълна реализация): $ 777.94K $ 777.94K $ 777.94K Рекорд за всички времена: $ 0.680278 $ 0.680278 $ 0.680278 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.279298 $ 0.279298 $ 0.279298 Текуща цена: $ 0.302886 $ 0.302886 $ 0.302886 Научете повече за цената на Atlantis AQUA Token (AQUA)

Токеномика на Atlantis AQUA Token (AQUA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Atlantis AQUA Token (AQUA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой AQUA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой AQUA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на AQUA, разгледайте цената в реално време на токените AQUA!

Прогноза за цената за AQUA Искате ли да знаете какъв път може да поеме AQUA? Нашата страница за прогноза за цената AQUA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените AQUA сега!

