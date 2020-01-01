Токеномика на ATLAM (ATLAM) Открийте ключова информация за ATLAM (ATLAM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ATLAM (ATLAM) Atlam token is an innovative cryptocurrency that offers its users exclusive rewards, premium packages, and other gifts. The more tokens you have, the more benefits you can enjoy during dating or building up your relationship. Its aim is to encourage active participation and enhance the experience. It also strengthens the Atlam ecosystem, providing access to exclusive features and community-driven decision-making. Beyond dating, it fosters deeper connections by offering personalized AI-driven relationship guidance and engagement tools. Discover this new opportunity and get the most out of dating and relationship management! Официален уебсайт: https://www.atlam.eu/crypto Бяла книга: https://www.atlam.eu/assets/crypto/Atlam-Whitepaper.pdf Купете ATLAM сега!

Токеномика и анализ на цената за ATLAM (ATLAM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ATLAM (ATLAM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 28.97K $ 28.97K $ 28.97K Общо предлагане: $ 88.89M $ 88.89M $ 88.89M Циркулиращо предлагане: $ 81.78M $ 81.78M $ 81.78M FDV (оценка при пълна реализация): $ 31.49K $ 31.49K $ 31.49K Рекорд за всички времена: $ 0.00267317 $ 0.00267317 $ 0.00267317 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00035623 $ 0.00035623 $ 0.00035623 Научете повече за цената на ATLAM (ATLAM)

Токеномика на ATLAM (ATLAM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ATLAM (ATLAM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ATLAM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ATLAM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ATLAM, разгледайте цената в реално време на токените ATLAM!

Прогноза за цената за ATLAM Искате ли да знаете какъв път може да поеме ATLAM? Нашата страница за прогноза за цената ATLAM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ATLAM сега!

