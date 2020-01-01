Токеномика на Athena by Virtuals (ATHENA) Открийте ключова информация за Athena by Virtuals (ATHENA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Athena by Virtuals (ATHENA) Athena is an AI Agent themed token created via the virtuals.io protocol platform on the Base blockchain. $ATHENA is the token representation of the agent's ecosystem, which includes an autonomous Twitter chat bot, and configurations via the virtuals.io platform to provide insights on the crypto markets. Eventually as the virtuals.ai platform matures, it is expected to integrate with blockchain wallets and carry out trading and DeFi activities. Официален уебсайт: https://0xathena.ai/ Бяла книга: https://x.com/0xathenaai/article/1861799015836524839 Купете ATHENA сега!

Токеномика и анализ на цената за Athena by Virtuals (ATHENA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Athena by Virtuals (ATHENA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 757.00K $ 757.00K $ 757.00K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 780.90M $ 780.90M $ 780.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 969.40K $ 969.40K $ 969.40K Рекорд за всички времена: $ 0.00624125 $ 0.00624125 $ 0.00624125 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0009694 $ 0.0009694 $ 0.0009694 Научете повече за цената на Athena by Virtuals (ATHENA)

Токеномика на Athena by Virtuals (ATHENA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Athena by Virtuals (ATHENA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ATHENA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ATHENA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ATHENA, разгледайте цената в реално време на токените ATHENA!

Прогноза за цената за ATHENA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ATHENA? Нашата страница за прогноза за цената ATHENA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ATHENA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!