Информация за ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Asynchronus is the infrastructure layer powering the agentic economy, a decentralized, AI-native future where autonomous agents drive real-time, on-chain execution. Within the Asynchronus ecosystem: Shell acts as the intelligent conversational interface, orchestrating asynchronous sub-agents and leveraging MCP (Multi-Core Processing) technology the same architecture found in advanced autonomous robotics. Graph is our modular, LangChain-based framework for building scalable AI agents, designed to be interoperable, composable, and optimized for multi-agent collaboration. Asynchronus is supported by industry leaders including NVIDIA Inception Program, Google for Startups, and Arbitrum, with strategic support from partners such as Compass Labs, Allora, Router Protocol, and Alchemy, enabling a robust foundation for the next generation of intelligent on-chain infrastructure. Официален уебсайт: https://asynchronus.ai Бяла книга: https://www.asynchronus.ai/whitepaper

Токеномика и анализ на цената за ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 337.71K Общо предлагане: $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 619.99M FDV (оценка при пълна реализация): $ 544.70K Рекорд за всички времена: $ 0.00452434 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 Текуща цена: $ 0.00053927

Токеномика на ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ASYNCHRONUS by Virtuals (ASYNC) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASYNC токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASYNC токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASYNC, разгледайте цената в реално време на токените ASYNC!

