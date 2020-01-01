Токеномика на Asymmetry Finance (ASF) Открийте ключова информация за Asymmetry Finance (ASF), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Asymmetry Finance (ASF) Asymmetry Finance is a decentralized, permissionless protocol offering USDaf, an immutable synthetic dollar stablecoin built on Liquity v2, allowing users to borrow against premier assets such as BTC or yield-bearing stablecoins while setting their own fixed interest rates. Asymmetry also has yield optimization products, such as afCVX. Asymmetry Finance empowers users with secure, decentralized access to stable digital assets without centralized control. Официален уебсайт: https://www.asymmetry.finance/ Купете ASF сега!

Токеномика и анализ на цената за Asymmetry Finance (ASF) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Asymmetry Finance (ASF), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 11.74M $ 11.74M $ 11.74M Общо предлагане: $ 51.00M $ 51.00M $ 51.00M Циркулиращо предлагане: $ 10.53M $ 10.53M $ 10.53M FDV (оценка при пълна реализация): $ 56.88M $ 56.88M $ 56.88M Рекорд за всички времена: $ 4.36 $ 4.36 $ 4.36 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.339337 $ 0.339337 $ 0.339337 Текуща цена: $ 1.14 $ 1.14 $ 1.14 Научете повече за цената на Asymmetry Finance (ASF)

Токеномика на Asymmetry Finance (ASF): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Asymmetry Finance (ASF) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASF токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASF токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASF, разгледайте цената в реално време на токените ASF!

Прогноза за цената за ASF Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASF? Нашата страница за прогноза за цената ASF съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ASF сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!