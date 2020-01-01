Токеномика на ASYM (ASYM) Открийте ключова информация за ASYM (ASYM), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ASYM (ASYM) ASYM is an agent network that identifies high ROI opportunities, allocates capital to those opportunities, generates profits, and then settles profits in $ASYM. $ASYM is a growth token that seeks to grow at the highest rate, with constant demand pressure from its network of agent traders that have access to data, predictive models, trading strategies, and capital. Created by https://x.com/mungimungimungi Официален уебсайт: https://www.asym.info/ Бяла книга: https://www.asym.info/whitepaper

Токеномика и анализ на цената за ASYM (ASYM) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ASYM (ASYM), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Общо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M Циркулиращо предлагане: $ 999.90M $ 999.90M $ 999.90M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.27M $ 1.27M $ 1.27M Рекорд за всички времена: $ 0.01032666 $ 0.01032666 $ 0.01032666 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00126847 $ 0.00126847 $ 0.00126847 Научете повече за цената на ASYM (ASYM)

Токеномика на ASYM (ASYM): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ASYM (ASYM) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASYM токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASYM токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASYM, разгледайте цената в реално време на токените ASYM!

Прогноза за цената за ASYM Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASYM? Нашата страница за прогноза за цената ASYM съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

