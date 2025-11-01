Информация за цената за AstroPepeX (APX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00000896 $ 0.00000896 $ 0.00000896 24-часов нисък $ 0.00001037 $ 0.00001037 $ 0.00001037 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00000896$ 0.00000896 $ 0.00000896 24-часов висок $ 0.00001037$ 0.00001037 $ 0.00001037 Рекорд за всички времена $ 0.00036731$ 0.00036731 $ 0.00036731 Най-ниска цена $ 0.00000766$ 0.00000766 $ 0.00000766 Промяна на цената (1ч) -0.80% Промяна на цената (1д) +13.02% Промяна на цената (7д) +3.63% Промяна на цената (7д) +3.63%

Цената в реално време за AstroPepeX (APX) е$0.00001029. През последните 24 часа APX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00000896 до най-висока стойност $ 0.00001037, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APX е $ 0.00036731, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00000766.

Що се отнася до краткосрочното представяне, APX има промяна от -0.80% за последния час, +13.02% за 24 часа и +3.63% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AstroPepeX (APX)

Пазарна капитализация $ 668.06K$ 668.06K $ 668.06K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 668.06K$ 668.06K $ 668.06K Циркулиращо предлагане 65.00B 65.00B 65.00B Общо предлагане 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0 65,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на AstroPepeX е $ 668.06K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на APX е 65.00B, като общото предлагане е 65000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 668.06K.