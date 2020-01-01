Токеномика на Astrolescent (ASTRL) Открийте ключова информация за Astrolescent (ASTRL), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Astrolescent (ASTRL) Your one-stop shop for trading tokens on Radix. Swap any token on Radix and always get the best deal. Astrolescent lowers price impact by routing your trade accross multiple DEXs. Официален уебсайт: https://astrolescent.com Купете ASTRL сега!

Токеномика и анализ на цената за Astrolescent (ASTRL) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Astrolescent (ASTRL), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 302.70K $ 302.70K $ 302.70K Общо предлагане: $ 36.00M $ 36.00M $ 36.00M Циркулиращо предлагане: $ 16.40M $ 16.40M $ 16.40M FDV (оценка при пълна реализация): $ 664.46K $ 664.46K $ 664.46K Рекорд за всички времена: $ 0.137317 $ 0.137317 $ 0.137317 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01194874 $ 0.01194874 $ 0.01194874 Текуща цена: $ 0.01835495 $ 0.01835495 $ 0.01835495 Научете повече за цената на Astrolescent (ASTRL)

Токеномика на Astrolescent (ASTRL): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Astrolescent (ASTRL) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASTRL токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASTRL токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASTRL, разгледайте цената в реално време на токените ASTRL!

Прогноза за цената за ASTRL Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASTRL? Нашата страница за прогноза за цената ASTRL съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ASTRL сега!

