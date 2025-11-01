Информация за цената за AstraZeneca xStock (AZNX) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 81.11 $ 81.11 $ 81.11 24-часов нисък $ 85.01 $ 85.01 $ 85.01 24-часов висок 24-часов нисък $ 81.11$ 81.11 $ 81.11 24-часов висок $ 85.01$ 85.01 $ 85.01 Рекорд за всички времена $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 Най-ниска цена $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 Промяна на цената (1ч) +0.30% Промяна на цената (1д) +1.09% Промяна на цената (7д) -1.01% Промяна на цената (7д) -1.01%

Цената в реално време за AstraZeneca xStock (AZNX) е$82.66. През последните 24 часа AZNX се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 81.11 до най-висока стойност $ 85.01, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AZNX е $ 289.64, а най-ниската цена за всички времена е $ 71.27.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AZNX има промяна от +0.30% за последния час, +1.09% за 24 часа и -1.01% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AstraZeneca xStock (AZNX)

Пазарна капитализация $ 185.89K$ 185.89K $ 185.89K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.27M$ 2.27M $ 2.27M Циркулиращо предлагане 2.26K 2.26K 2.26K Общо предлагане 27,577.42164935 27,577.42164935 27,577.42164935

Текущата пазарна капитализация на AstraZeneca xStock е $ 185.89K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AZNX е 2.26K, като общото предлагане е 27577.42164935. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.27M.