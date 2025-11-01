Информация за цената за Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: 24-часов нисък $ 0.138163 24-часов висок $ 0.143764 Рекорд за всички времена $ 12.06 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.18% Промяна на цената (1д) +1.06% Промяна на цената (7д) -2.24%

Цената в реално време за Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) е$0.141473. През последните 24 часа AM се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.138163 до най-висока стойност $ 0.143764, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на AM е $ 12.06, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, AM има промяна от -0.18% за последния час, +1.06% за 24 часа и -2.24% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

Пазарна капитализация $ 392.49K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.41M Циркулиращо предлагане 2.77M Общо предлагане 10,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Aston Martin Cognizant Fan Token е $ 392.49K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на AM е 2.77M, като общото предлагане е 10000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.41M.