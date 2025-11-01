Информация за цената за Astera USD (ASUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.475908 $ 0.475908 $ 0.475908 24-часов нисък $ 0.478501 $ 0.478501 $ 0.478501 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.475908$ 0.475908 $ 0.475908 24-часов висок $ 0.478501$ 0.478501 $ 0.478501 Рекорд за всички времена $ 2.0$ 2.0 $ 2.0 Най-ниска цена $ 0.475908$ 0.475908 $ 0.475908 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.52% Промяна на цената (7д) -75.75% Промяна на цената (7д) -75.75%

Цената в реално време за Astera USD (ASUSD) е$0.475953. През последните 24 часа ASUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.475908 до най-висока стойност $ 0.478501, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ASUSD е $ 2.0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.475908.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ASUSD има промяна от -- за последния час, -0.52% за 24 часа и -75.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Astera USD (ASUSD)

Пазарна капитализация $ 5.71M$ 5.71M $ 5.71M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 5.71M$ 5.71M $ 5.71M Циркулиращо предлагане 12.00M 12.00M 12.00M Общо предлагане 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Astera USD е $ 5.71M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ASUSD е 12.00M, като общото предлагане е 12000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.71M.