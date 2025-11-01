БорсаDEX+
Цената в реално време на Astera USD днес е 0.475953 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ASUSD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ASUSD в MEXC сега.Цената в реално време на Astera USD днес е 0.475953 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ASUSD към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ASUSD в MEXC сега.

Повече за ASUSD

ASUSDценова информация

Какво представлява ASUSD

Бяла книга ASUSD

Официален уебсайт на ASUSD

Токеномика на ASUSD

ASUSD ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Astera USD Лого

Astera USD цена (ASUSD)

Не се намира в списъка

1 ASUSD към USD - цена в реално време:

$0.475953
$0.475953$0.475953
-0.50%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Astera USD (ASUSD) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:37:55 (UTC+8)

Информация за цената за Astera USD (ASUSD) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.475908
$ 0.475908$ 0.475908
24-часов нисък
$ 0.478501
$ 0.478501$ 0.478501
24-часов висок

$ 0.475908
$ 0.475908$ 0.475908

$ 0.478501
$ 0.478501$ 0.478501

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.475908
$ 0.475908$ 0.475908

--

-0.52%

-75.75%

-75.75%

Цената в реално време за Astera USD (ASUSD) е$0.475953. През последните 24 часа ASUSD се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.475908 до най-висока стойност $ 0.478501, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ASUSD е $ 2.0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.475908.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ASUSD има промяна от -- за последния час, -0.52% за 24 часа и -75.75% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Astera USD (ASUSD)

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

--
----

$ 5.71M
$ 5.71M$ 5.71M

12.00M
12.00M 12.00M

12,000,000.0
12,000,000.0 12,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Astera USD е $ 5.71M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ASUSD е 12.00M, като общото предлагане е 12000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 5.71M.

История на цените за Astera USD (ASUSD) USD

През днешния ден промяната в цената на Astera USD към USD беше $ -0.0025044910095935.
През последните 30 дни промяната в цената на Astera USD към USD беше $ -0.2493016112.
През последните 60 дни промяната в цената на Astera USD към USD беше $ -0.2497558132.
През последните 90 дни промяната в цената на Astera USD към USD беше $ -0.4664829131811004.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0025044910095935-0.52%
30 дни$ -0.2493016112-52.37%
60 дни$ -0.2497558132-52.47%
90 дни$ -0.4664829131811004-49.49%

Какво е Astera USD (ASUSD)

asUSD is an autonomous stablecoin that solves the stablecoin trilemma through innovative Facilitator architecture. Unlike traditional stablecoins that rely on manual governance, asUSD uses modular smart contracts called Facilitators that can mint and burn tokens autonomously for specific use cases while maintaining perfect risk isolation. The system features predictive interest rate management that anticipates price deviations before they occur, Algorithmic Market Operations (AMOs) for unlimited liquidity provision, and multi-chain functionality without bridge risks. asUSD serves as infrastructure-grade money for DeFi, enabling sophisticated credit markets, automated liquidity provision, and seamless integration across protocols. Each Facilitator operates independently with mathematical constraints that prevent overissuance, creating a scalable system that maintains stability and security while enabling infinite use case expansion.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Прогноза за цената за Astera USD (USD)

Колко ще струва Astera USD (ASUSD) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Astera USD (ASUSD) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Astera USD.

Проверете прогнозата за цената за Astera USD сега!

ASUSD към местни валути

Токеномика на Astera USD (ASUSD)

Разбирането на токеномиката на Astera USD (ASUSD) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ASUSD сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Astera USD (ASUSD)

Колко струва Astera USD (ASUSD) днес?
Цената в реално време на ASUSD в USD е 0.475953 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ASUSD към USD?
Текущата цена на ASUSD към USD е $ 0.475953. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Astera USD?
Пазарната капитализация за ASUSD е $ 5.71M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ASUSD?
Циркулиращото предлагане на ASUSD е 12.00M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ASUSD?
ASUSD постигна ATH цена от 2.0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ASUSD?
ASUSD достигна ATL цена от 0.475908 USD.
Какъв е обемът на търговията на ASUSD?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ASUSD е -- USD.
Ще се повиши ли ASUSD тази година?
ASUSD може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ASUSD за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:37:55 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Astera USD (ASUSD)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

