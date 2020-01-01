Токеномика на Aster Staked CAKE (ASCAKE) Открийте ключова информация за Aster Staked CAKE (ASCAKE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aster Staked CAKE (ASCAKE) Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield. Официален уебсайт: https://www.asterdex.com/en/earn Бяла книга: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake Купете ASCAKE сега!

Токеномика и анализ на цената за Aster Staked CAKE (ASCAKE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aster Staked CAKE (ASCAKE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 433.50K $ 433.50K $ 433.50K Общо предлагане: $ 152.37K $ 152.37K $ 152.37K Циркулиращо предлагане: $ 152.37K $ 152.37K $ 152.37K FDV (оценка при пълна реализация): $ 433.50K $ 433.50K $ 433.50K Рекорд за всички времена: $ 3.41 $ 3.41 $ 3.41 Най-ниска стойност за целия период: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Текуща цена: $ 2.85 $ 2.85 $ 2.85 Научете повече за цената на Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Токеномика на Aster Staked CAKE (ASCAKE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aster Staked CAKE (ASCAKE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASCAKE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASCAKE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASCAKE, разгледайте цената в реално време на токените ASCAKE!

Прогноза за цената за ASCAKE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASCAKE? Нашата страница за прогноза за цената ASCAKE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

