Токеномика на Aster Staked BNB (ASBNB) Открийте ключова информация за Aster Staked BNB (ASBNB), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aster Staked BNB (ASBNB) Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops. Официален уебсайт: https://www.asterdex.com/en/earn Бяла книга: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asbnb Купете ASBNB сега!

Токеномика и анализ на цената за Aster Staked BNB (ASBNB) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aster Staked BNB (ASBNB), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 234.15M $ 234.15M $ 234.15M Общо предлагане: $ 282.25K $ 282.25K $ 282.25K Циркулиращо предлагане: $ 282.25K $ 282.25K $ 282.25K FDV (оценка при пълна реализация): $ 234.15M $ 234.15M $ 234.15M Рекорд за всички времена: $ 903.35 $ 903.35 $ 903.35 Най-ниска стойност за целия период: $ 326.84 $ 326.84 $ 326.84 Текуща цена: $ 829.6 $ 829.6 $ 829.6 Научете повече за цената на Aster Staked BNB (ASBNB)

Токеномика на Aster Staked BNB (ASBNB): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aster Staked BNB (ASBNB) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASBNB токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASBNB токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASBNB, разгледайте цената в реално време на токените ASBNB!

Прогноза за цената за ASBNB Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASBNB? Нашата страница за прогноза за цената ASBNB съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето.

