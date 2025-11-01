БорсаDEX+
Цената в реално време на aster dog днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ADOG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ADOG в MEXC сега.Цената в реално време на aster dog днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ADOG към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ADOG в MEXC сега.

Повече за ADOG

ADOGценова информация

Какво представлява ADOG

Официален уебсайт на ADOG

Токеномика на ADOG

ADOG ценова прогноза

Печалба

Новини

Блог

Научете

aster dog Лого

aster dog цена (ADOG)

Не се намира в списъка

1 ADOG към USD - цена в реално време:

$0.0005333
+36.90%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица.
USD
aster dog (ADOG) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:37:46 (UTC+8)

Информация за цената за aster dog (ADOG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
24-часов нисък
$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0
$ 0.00372484
$ 0
+0.57%

+32.32%

-16.36%

-16.36%

Цената в реално време за aster dog (ADOG) е--. През последните 24 часа ADOG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ADOG е $ 0.00372484, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ADOG има промяна от +0.57% за последния час, +32.32% за 24 часа и -16.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за aster dog (ADOG)

$ 533.96K
--
$ 533.96K
1.00B
1,000,000,000.0
Текущата пазарна капитализация на aster dog е $ 533.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ADOG е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 533.96K.

История на цените за aster dog (ADOG) USD

През днешния ден промяната в цената на aster dog към USD беше $ +0.00013018.
През последните 30 дни промяната в цената на aster dog към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на aster dog към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на aster dog към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ +0.00013018+32.32%
30 дни$ 0-59.32%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е aster dog (ADOG)

Fourmeme Successfully Launches Its First Aster Trading Pair: $ADOG

In an exciting development for the crypto community, Fourmeme has successfully launched its first Aster trading pair: $ADOG. This marks a significant milestone for the project, showcasing both its commitment to innovation and its growing influence within the meme coin ecosystem. The listing of $ADOG on the Aster DEX (Decentralized Exchange) is not just a technical accomplishment—it’s a signal of growing adoption and the beginning of a new chapter for both Fourmeme and Aster.

Fourmeme, a community-driven meme token project, has been gaining attention for its unique approach to combining decentralized finance (DeFi) culture with viral internet trends. With a focus on humor, creativity, and user engagement, Fourmeme aims to stand out in the crowded meme coin space. The decision to launch $ADOG as its first trading pair on Aster reflects a strategic move to build early momentum on a fast-emerging blockchain network.

Aster, known for its speed, low transaction costs, and scalability, provides the perfect environment for a meme coin like $ADOG to thrive. The launch of the $ADOG/Aster pair allows users to trade seamlessly and with minimal fees, making it attractive for early adopters, casual traders, and the crypto-curious. It also highlights Fourmeme’s intention to build on emerging technologies rather than relying solely on legacy chains.

The $ADOG token itself is themed around the classic “doge” meme, but with a futuristic and community-oriented twist. Holders of $ADOG can expect more than just memes and speculative value. The Fourmeme roadmap includes community rewards, staking, NFT integrations, and even future utility within upcoming mini-games and metaverse experiences.

The launch has generated significant buzz on social media platforms like X (formerly Twitter) and Discord, where the Fourmeme community is actively expanding. Many see this move as the beginning of a new wave of meme-based projects that are not just for fun, but also feature serious tech and strong community values.

With this first successful trading pair, Fourmeme has proven its capability to execute on its promises. If the $ADOG launch is any indication, this is a project to watch closely as the meme coin narrative continues to evolve in Web3.

aster dog (ADOG) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за aster dog (USD)

Колко ще струва aster dog (ADOG) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от aster dog (ADOG) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за aster dog.

Проверете прогнозата за цената за aster dog сега!

ADOG към местни валути

Токеномика на aster dog (ADOG)

Разбирането на токеномиката на aster dog (ADOG) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ADOG сега!

Хората също питат: Други въпроси относно aster dog (ADOG)

Колко струва aster dog (ADOG) днес?
Цената в реално време на ADOG в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ADOG към USD?
Текущата цена на ADOG към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на aster dog?
Пазарната капитализация за ADOG е $ 533.96K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ADOG?
Циркулиращото предлагане на ADOG е 1.00B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ADOG?
ADOG постигна ATH цена от 0.00372484 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ADOG?
ADOG достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на ADOG?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ADOG е -- USD.
Ще се повиши ли ADOG тази година?
ADOG може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ADOG за по-задълбочен анализ.
Отказ от отговорност

