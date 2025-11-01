Информация за цената за aster dog (ADOG) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00372484$ 0.00372484 $ 0.00372484 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.57% Промяна на цената (1д) +32.32% Промяна на цената (7д) -16.36% Промяна на цената (7д) -16.36%

Цената в реално време за aster dog (ADOG) е--. През последните 24 часа ADOG се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ADOG е $ 0.00372484, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ADOG има промяна от +0.57% за последния час, +32.32% за 24 часа и -16.36% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за aster dog (ADOG)

Пазарна капитализация $ 533.96K$ 533.96K $ 533.96K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 533.96K$ 533.96K $ 533.96K Циркулиращо предлагане 1.00B 1.00B 1.00B Общо предлагане 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на aster dog е $ 533.96K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ADOG е 1.00B, като общото предлагане е 1000000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 533.96K.