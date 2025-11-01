Информация за цената за Assteroid (ASSTEROID) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00208815 $ 0.00208815 $ 0.00208815 24-часов нисък $ 0.00259732 $ 0.00259732 $ 0.00259732 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00208815$ 0.00208815 $ 0.00208815 24-часов висок $ 0.00259732$ 0.00259732 $ 0.00259732 Рекорд за всички времена $ 0.00437272$ 0.00437272 $ 0.00437272 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +1.69% Промяна на цената (1д) +5.96% Промяна на цената (7д) -13.94% Промяна на цената (7д) -13.94%

Цената в реално време за Assteroid (ASSTEROID) е$0.00221276. През последните 24 часа ASSTEROID се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00208815 до най-висока стойност $ 0.00259732, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ASSTEROID е $ 0.00437272, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ASSTEROID има промяна от +1.69% за последния час, +5.96% за 24 часа и -13.94% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Assteroid (ASSTEROID)

Пазарна капитализация $ 221.28K$ 221.28K $ 221.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 221.28K$ 221.28K $ 221.28K Циркулиращо предлагане 100.00M 100.00M 100.00M Общо предлагане 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Текущата пазарна капитализация на Assteroid е $ 221.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ASSTEROID е 100.00M, като общото предлагане е 100000000.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 221.28K.