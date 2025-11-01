Информация за цената за AssetMantle (MNTL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 24-часов нисък $ 0 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.831444 Най-ниска цена $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +6.50% Промяна на цената (7д) -22.85%

Цената в реално време за AssetMantle (MNTL) е--. През последните 24 часа MNTL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на MNTL е $ 0.831444, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, MNTL има промяна от -- за последния час, +6.50% за 24 часа и -22.85% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за AssetMantle (MNTL)

Пазарна капитализация $ 255.43K Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 256.57K Циркулиращо предлагане 2.31B Общо предлагане 2,319,003,164.752571

Текущата пазарна капитализация на AssetMantle е $ 255.43K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на MNTL е 2.31B, като общото предлагане е 2319003164.752571. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 256.57K.