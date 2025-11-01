Информация за цената за ASSDAQ (ASSDAQ) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00107378 $ 0.00107378 $ 0.00107378 24-часов нисък $ 0.00127768 $ 0.00127768 $ 0.00127768 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.00107378$ 0.00107378 $ 0.00107378 24-часов висок $ 0.00127768$ 0.00127768 $ 0.00127768 Рекорд за всички времена $ 0.01013732$ 0.01013732 $ 0.01013732 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -0.34% Промяна на цената (1д) -3.64% Промяна на цената (7д) +12.62% Промяна на цената (7д) +12.62%

Цената в реално време за ASSDAQ (ASSDAQ) е$0.0011274. През последните 24 часа ASSDAQ се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00107378 до най-висока стойност $ 0.00127768, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ASSDAQ е $ 0.01013732, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ASSDAQ има промяна от -0.34% за последния час, -3.64% за 24 часа и +12.62% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ASSDAQ (ASSDAQ)

Пазарна капитализация $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 1.13M$ 1.13M $ 1.13M Циркулиращо предлагане 999.94M 999.94M 999.94M Общо предлагане 999,939,490.369935 999,939,490.369935 999,939,490.369935

Текущата пазарна капитализация на ASSDAQ е $ 1.13M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ASSDAQ е 999.94M, като общото предлагане е 999939490.369935. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 1.13M.