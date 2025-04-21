Токеномика на AskTianAI (TIAN) Открийте ключова информация за AskTianAI (TIAN), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за AskTianAI (TIAN) AskTian is a decentralized AI oracle protocol that provides personalized spiritual guidance by fusing ancient metaphysical systems with AI reasoning. It draws from over 70 traditions — including BaZi, I Ching, Zi Wei Dou Shu, Qi Men Dun Jia, and Tarot — to generate context-aware divinations for individuals across identity, health, relationships, and destiny. Launched on the Base blockchain on 21 April 2025, AskTian introduces “Soul Signatures” — soul-bound tokens (SBTs) encoding each user’s cosmic blueprint. Powered by $TIAN, the project offers an interactive spiritual journey shaped through quests, karma, and seasonal rituals. The platform launched through a transparent, fair mechanism on Virtuals Protocol with no VC or insider allocations, establishing itself as the foundational oracle infrastructure for soul-based dApps. Официален уебсайт: https://asktian.com/ Бяла книга: https://www.asktian.com/whitepaper Купете TIAN сега!

Токеномика и анализ на цената за AskTianAI (TIAN) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за AskTianAI (TIAN), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 531.06K $ 531.06K $ 531.06K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 539.82M $ 539.82M $ 539.82M FDV (оценка при пълна реализация): $ 983.78K $ 983.78K $ 983.78K Рекорд за всички времена: $ 0.00179474 $ 0.00179474 $ 0.00179474 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00098378 $ 0.00098378 $ 0.00098378 Научете повече за цената на AskTianAI (TIAN)

Токеномика на AskTianAI (TIAN): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на AskTianAI (TIAN) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой TIAN токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой TIAN токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на TIAN, разгледайте цената в реално време на токените TIAN!

Прогноза за цената за TIAN Искате ли да знаете какъв път може да поеме TIAN? Нашата страница за прогноза за цената TIAN съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените TIAN сега!

