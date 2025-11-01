БорсаDEX+
Цената в реално време на ASK SPLAT днес е 0.00214601 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за SPLAT към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на SPLAT в MEXC сега.

Не се намира в списъка

$0.00214602
+0.70%1D
ASK SPLAT (SPLAT) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:37:37 (UTC+8)

Информация за цената за ASK SPLAT (SPLAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.00204101
24-часов нисък
$ 0.00216757
24-часов висок

$ 0.00204101
$ 0.00216757
$ 0.02859411
$ 0.00178228
+1.84%

+0.78%

+3.08%

+3.08%

Цената в реално време за ASK SPLAT (SPLAT) е$0.00214601. През последните 24 часа SPLAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00204101 до най-висока стойност $ 0.00216757, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPLAT е $ 0.02859411, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00178228.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPLAT има промяна от +1.84% за последния час, +0.78% за 24 часа и +3.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ASK SPLAT (SPLAT)

--
$ 2.05M
656.70M
956,696,300.0176251
Текущата пазарна капитализация на ASK SPLAT е $ 1.41M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPLAT е 656.70M, като общото предлагане е 956696300.0176251. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.05M.

История на цените за ASK SPLAT (SPLAT) USD

През днешния ден промяната в цената на ASK SPLAT към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на ASK SPLAT към USD беше $ -0.0014912743.
През последните 60 дни промяната в цената на ASK SPLAT към USD беше $ -0.0019084005.
През последните 90 дни промяната в цената на ASK SPLAT към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.78%
30 дни$ -0.0014912743-69.49%
60 дни$ -0.0019084005-88.92%
90 дни$ 0--

Какво е ASK SPLAT (SPLAT)

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят.

Прогноза за цената за ASK SPLAT (USD)

Колко ще струва ASK SPLAT (SPLAT) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от ASK SPLAT (SPLAT) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за ASK SPLAT.

Проверете прогнозата за цената за ASK SPLAT сега!

SPLAT към местни валути

Токеномика на ASK SPLAT (SPLAT)

Разбирането на токеномиката на ASK SPLAT (SPLAT) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените SPLAT сега!

Хората също питат: Други въпроси относно ASK SPLAT (SPLAT)

Колко струва ASK SPLAT (SPLAT) днес?
Цената в реално време на SPLAT в USD е 0.00214601 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на SPLAT към USD?
Текущата цена на SPLAT към USD е $ 0.00214601. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на ASK SPLAT?
Пазарната капитализация за SPLAT е $ 1.41M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на SPLAT?
Циркулиращото предлагане на SPLAT е 656.70M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на SPLAT?
SPLAT постигна ATH цена от 0.02859411 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на SPLAT?
SPLAT достигна ATL цена от 0.00178228 USD.
Какъв е обемът на търговията на SPLAT?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за SPLAT е -- USD.
Ще се повиши ли SPLAT тази година?
SPLAT може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за SPLAT за по-задълбочен анализ.
Важни новини за отрасъла за ASK SPLAT (SPLAT)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

$109,079.72

$3,817.99

$0.02778

$184.68

$1.0004

$3,817.99

$109,079.72

$184.68

$2.5076

$1,076.57

