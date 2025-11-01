Информация за цената за ASK SPLAT (SPLAT) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.00204101 24-часов нисък $ 0.00216757 24-часов висок Рекорд за всички времена $ 0.02859411 Най-ниска цена $ 0.00178228 Промяна на цената (1ч) +1.84% Промяна на цената (1д) +0.78% Промяна на цената (7д) +3.08%

Цената в реално време за ASK SPLAT (SPLAT) е$0.00214601. През последните 24 часа SPLAT се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.00204101 до най-висока стойност $ 0.00216757, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на SPLAT е $ 0.02859411, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00178228.

Що се отнася до краткосрочното представяне, SPLAT има промяна от +1.84% за последния час, +0.78% за 24 часа и +3.08% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за ASK SPLAT (SPLAT)

Пазарна капитализация $ 1.41M Обем (24 часа) -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 2.05M Циркулиращо предлагане 656.70M Общо предлагане 956,696,300.0176251

Текущата пазарна капитализация на ASK SPLAT е $ 1.41M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на SPLAT е 656.70M, като общото предлагане е 956696300.0176251. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 2.05M.