Информация за Asia Coin (ASIA) Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA Официален уебсайт: https://www.asiax.live Купете ASIA сега!

Токеномика и анализ на цената за Asia Coin (ASIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Asia Coin (ASIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.26M $ 2.26M $ 2.26M Общо предлагане: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Циркулиращо предлагане: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 4.52M $ 4.52M $ 4.52M Рекорд за всички времена: $ 1.32 $ 1.32 $ 1.32 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.03091888 $ 0.03091888 $ 0.03091888 Текуща цена: $ 0.0451558 $ 0.0451558 $ 0.0451558 Научете повече за цената на Asia Coin (ASIA)

Токеномика на Asia Coin (ASIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Asia Coin (ASIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASIA, разгледайте цената в реално време на токените ASIA!

Прогноза за цената за ASIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ASIA? Нашата страница за прогноза за цената ASIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ASIA сега!

