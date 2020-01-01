Токеномика на Asap Sniper Bot (ASAP) Открийте ключова информация за Asap Sniper Bot (ASAP), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Asap Sniper Bot (ASAP) Auto discord dex sniper BOT The fastest discord DEX (uniswap, pancakeswap ) sniper bot , Be the first to buy the next 1000X tokens. Features The fatest discord dex sniper bot. New Token listing Manual Buy/Sell Auto-Buying Degen Vault Hold & Earn Auto - Buying Automatically buy any token while asleep using Asap auto buying sniping feature. Degen Vault 20% of the taxed funds will be loaded in the bot which we will be used to ape into new tokens and share profits with holders . Официален уебсайт: https://asap.bot Купете ASAP сега!

Токеномика и анализ на цената за Asap Sniper Bot (ASAP) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Asap Sniper Bot (ASAP), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 17.00K $ 17.00K $ 17.00K Общо предлагане: $ 594.49M $ 594.49M $ 594.49M Циркулиращо предлагане: $ 594.49M $ 594.49M $ 594.49M FDV (оценка при пълна реализация): $ 17.00K $ 17.00K $ 17.00K Рекорд за всички времена: $ 0.00865169 $ 0.00865169 $ 0.00865169 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Asap Sniper Bot (ASAP)

Токеномика на Asap Sniper Bot (ASAP): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Asap Sniper Bot (ASAP) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ASAP токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ASAP токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ASAP, разгледайте цената в реално време на токените ASAP!

