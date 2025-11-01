Информация за цената за Aryoshin (ARY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0$ 0 $ 0 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -1.60% Промяна на цената (1д) +0.40% Промяна на цената (7д) -2.87% Промяна на цената (7д) -2.87%

Цената в реално време за Aryoshin (ARY) е--. През последните 24 часа ARY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ARY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ARY има промяна от -1.60% за последния час, +0.40% за 24 часа и -2.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aryoshin (ARY)

Пазарна капитализация $ 22.00K$ 22.00K $ 22.00K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 22.00K$ 22.00K $ 22.00K Циркулиращо предлагане 980.80B 980.80B 980.80B Общо предлагане 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364

Текущата пазарна капитализация на Aryoshin е $ 22.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ARY е 980.80B, като общото предлагане е 980798920511.1364. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 22.00K.