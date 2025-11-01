БорсаDEX+
Цената в реално време на Aryoshin днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ARY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ARY в MEXC сега.Цената в реално време на Aryoshin днес е 0 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за ARY към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на ARY в MEXC сега.

Повече за ARY

ARYценова информация

Какво представлява ARY

Официален уебсайт на ARY

Токеномика на ARY

ARY ценова прогноза

Печалба

Airdrop+

Новини

Блог

Научете

Aryoshin Лого

Aryoshin цена (ARY)

Не се намира в списъка

1 ARY към USD - цена в реално време:

--
----
+0.40%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Aryoshin (ARY) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:27:38 (UTC+8)

Информация за цената за Aryoshin (ARY) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0
$ 0$ 0
24-часов нисък
$ 0
$ 0$ 0
24-часов висок

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.60%

+0.40%

-2.87%

-2.87%

Цената в реално време за Aryoshin (ARY) е--. През последните 24 часа ARY се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ARY е $ 0, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ARY има промяна от -1.60% за последния час, +0.40% за 24 часа и -2.87% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aryoshin (ARY)

$ 22.00K
$ 22.00K$ 22.00K

--
----

$ 22.00K
$ 22.00K$ 22.00K

980.80B
980.80B 980.80B

980,798,920,511.1364
980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364

Текущата пазарна капитализация на Aryoshin е $ 22.00K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ARY е 980.80B, като общото предлагане е 980798920511.1364. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 22.00K.

История на цените за Aryoshin (ARY) USD

През днешния ден промяната в цената на Aryoshin към USD беше $ 0.
През последните 30 дни промяната в цената на Aryoshin към USD беше $ 0.
През последните 60 дни промяната в цената на Aryoshin към USD беше $ 0.
През последните 90 дни промяната в цената на Aryoshin към USD беше $ 0.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ 0+0.40%
30 дни$ 0-12.02%
60 дни$ 0--
90 дни$ 0--

Какво е Aryoshin (ARY)

Aryoshin is a CRC20 memecoin launched in May 2024 on Cronos and zkCronos, with a fixed supply of 999,999,999,999 ARY and immutable parameters, including full supply, renounced ownership, no trading fees, and no mint function. Its ecosystem extends beyond the token itself, encompassing three NFT collections (including Aryzen), a Web2 competitive module called AryzenArena integrated via the Ebisus Bay API, and a Discord bot providing off-chain reward claims. ZenFinance, the core DeFi layer, is planned to coordinate future financial interactions, giving the ARY token sustainable utility across social, gaming, and financial applications.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Aryoshin (ARY) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Aryoshin (USD)

Колко ще струва Aryoshin (ARY) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Aryoshin (ARY) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Aryoshin.

Проверете прогнозата за цената за Aryoshin сега!

ARY към местни валути

Токеномика на Aryoshin (ARY)

Разбирането на токеномиката на Aryoshin (ARY) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените ARY сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Aryoshin (ARY)

Колко струва Aryoshin (ARY) днес?
Цената в реално време на ARY в USD е 0 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на ARY към USD?
Текущата цена на ARY към USD е $ 0. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Aryoshin?
Пазарната капитализация за ARY е $ 22.00K USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на ARY?
Циркулиращото предлагане на ARY е 980.80B USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на ARY?
ARY постигна ATH цена от 0 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на ARY?
ARY достигна ATL цена от 0 USD.
Какъв е обемът на търговията на ARY?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за ARY е -- USD.
Ще се повиши ли ARY тази година?
ARY може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за ARY за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 05:27:38 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Aryoshin (ARY)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

