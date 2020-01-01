Токеномика на Artificial Isle Clams (CLAMS) Открийте ключова информация за Artificial Isle Clams (CLAMS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Artificial Isle Clams (CLAMS) Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality Официален уебсайт: https://artificialisle.lol Купете CLAMS сега!

Токеномика и анализ на цената за Artificial Isle Clams (CLAMS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Artificial Isle Clams (CLAMS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 19.74K $ 19.74K $ 19.74K Общо предлагане: $ 988.72M $ 988.72M $ 988.72M Циркулиращо предлагане: $ 948.50M $ 948.50M $ 948.50M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.57K $ 20.57K $ 20.57K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Artificial Isle Clams (CLAMS)

Токеномика на Artificial Isle Clams (CLAMS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Artificial Isle Clams (CLAMS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой CLAMS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой CLAMS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на CLAMS, разгледайте цената в реално време на токените CLAMS!

