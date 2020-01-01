Токеномика на ARTH (ARTH) Открийте ключова информация за ARTH (ARTH), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ARTH (ARTH) ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral. Официален уебсайт: https://arthcoin.com/ Купете ARTH сега!

Токеномика и анализ на цената за ARTH (ARTH) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ARTH (ARTH), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 789.38K $ 789.38K $ 789.38K Общо предлагане: $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K Циркулиращо предлагане: $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K FDV (оценка при пълна реализация): $ 789.38K $ 789.38K $ 789.38K Рекорд за всички времена: $ 4.49 $ 4.49 $ 4.49 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.108627 $ 0.108627 $ 0.108627 Текуща цена: $ 1.79 $ 1.79 $ 1.79 Научете повече за цената на ARTH (ARTH)

Токеномика на ARTH (ARTH): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ARTH (ARTH) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARTH токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARTH токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARTH, разгледайте цената в реално време на токените ARTH!

