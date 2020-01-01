Токеномика на ArQmA (ARQ) Открийте ключова информация за ArQmA (ARQ), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за ArQmA (ARQ) ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol. Официален уебсайт: https://arqma.com/ Купете ARQ сега!

Токеномика и анализ на цената за ArQmA (ARQ) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за ArQmA (ARQ), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 181.96K $ 181.96K $ 181.96K Общо предлагане: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Циркулиращо предлагане: $ 27.34M $ 27.34M $ 27.34M FDV (оценка при пълна реализация): $ 332.83K $ 332.83K $ 332.83K Рекорд за всички времена: $ 0.213168 $ 0.213168 $ 0.213168 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.0066566 $ 0.0066566 $ 0.0066566 Научете повече за цената на ArQmA (ARQ)

Токеномика на ArQmA (ARQ): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на ArQmA (ARQ) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARQ токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARQ токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARQ, разгледайте цената в реално време на токените ARQ!

Прогноза за цената за ARQ Искате ли да знаете какъв път може да поеме ARQ? Нашата страница за прогноза за цената ARQ съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ARQ сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!