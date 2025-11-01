Информация за цената за Ariva (ARV) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00141842$ 0.00141842 $ 0.00141842 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) +0.22% Промяна на цената (1д) -1.48% Промяна на цената (7д) +0.33% Промяна на цената (7д) +0.33%

Цената в реално време за Ariva (ARV) е--. През последните 24 часа ARV се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ARV е $ 0.00141842, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ARV има промяна от +0.22% за последния час, -1.48% за 24 часа и +0.33% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Ariva (ARV)

Пазарна капитализация $ 336.47K$ 336.47K $ 336.47K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 434.26K$ 434.26K $ 434.26K Циркулиращо предлагане 72.55B 72.55B 72.55B Общо предлагане 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Текущата пазарна капитализация на Ariva е $ 336.47K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ARV е 72.55B, като общото предлагане е 93639999939.04. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 434.26K.