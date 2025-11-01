Информация за цената за Aristo (ARISTO) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00139711$ 0.00139711 $ 0.00139711 Най-ниска цена $ 0$ 0 $ 0 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) +1.61% Промяна на цената (7д) -1.51% Промяна на цената (7д) -1.51%

Цената в реално време за Aristo (ARISTO) е--. През последните 24 часа ARISTO се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ARISTO е $ 0.00139711, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ARISTO има промяна от -- за последния час, +1.61% за 24 часа и -1.51% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aristo (ARISTO)

Пазарна капитализация $ 447.35K$ 447.35K $ 447.35K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 447.35K$ 447.35K $ 447.35K Циркулиращо предлагане 999.99M 999.99M 999.99M Общо предлагане 999,988,488.0 999,988,488.0 999,988,488.0

Текущата пазарна капитализация на Aristo е $ 447.35K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ARISTO е 999.99M, като общото предлагане е 999988488.0. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 447.35K.