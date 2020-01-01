Токеномика на Aries (ARIES) Открийте ключова информация за Aries (ARIES), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Aries (ARIES) Astrofolio taps into current cultural trends by referencing memes and popular narratives within the crypto space. It allows users to speculate on or invest in cryptocurrencies based on astrological signs, which is a novel approach in the crypto space. This fusion of ancient wisdom with modern financial technology creates a unique niche for enthusiasts of both fields. Aries, the Ram 🐏, signifies the bold and pioneering spirit of early spring, from mid-March to mid-April. This season is all about courage and leadership, igniting the fire of determination and passion. 🔥 Let the dynamic and unstoppable force of Aries propel you forward! Официален уебсайт: https://astrofolio.xyz/ Купете ARIES сега!

Токеномика и анализ на цената за Aries (ARIES) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Aries (ARIES), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Общо предлагане: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M Циркулиращо предлагане: $ 999.68M $ 999.68M $ 999.68M FDV (оценка при пълна реализация): $ 1.49M $ 1.49M $ 1.49M Рекорд за всички времена: $ 0.0077834 $ 0.0077834 $ 0.0077834 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00149051 $ 0.00149051 $ 0.00149051 Научете повече за цената на Aries (ARIES)

Токеномика на Aries (ARIES): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Aries (ARIES) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARIES токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARIES токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARIES, разгледайте цената в реално време на токените ARIES!

Прогноза за цената за ARIES Искате ли да знаете какъв път може да поеме ARIES? Нашата страница за прогноза за цената ARIES съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ARIES сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!