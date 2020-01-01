Токеномика на Arie The Sealion (ARIE) Открийте ключова информация за Arie The Sealion (ARIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Arie The Sealion (ARIE) Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen! Официален уебсайт: https://www.ariethesealion.com/ Купете ARIE сега!

Токеномика и анализ на цената за Arie The Sealion (ARIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Arie The Sealion (ARIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 38.66K $ 38.66K $ 38.66K Общо предлагане: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Циркулиращо предлагане: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (оценка при пълна реализация): $ 38.66K $ 38.66K $ 38.66K Рекорд за всички времена: $ 0.02311481 $ 0.02311481 $ 0.02311481 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Arie The Sealion (ARIE)

Токеномика на Arie The Sealion (ARIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Arie The Sealion (ARIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARIE, разгледайте цената в реално време на токените ARIE!

Прогноза за цената за ARIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ARIE? Нашата страница за прогноза за цената ARIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ARIE сега!

