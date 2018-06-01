Токеномика на Arianee (ARIA20) Открийте ключова информация за Arianee (ARIA20), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Arianee (ARIA20) Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items. Официален уебсайт: https://arianee.org/ Бяла книга: https://www.arianee.org/wp-content/uploads/2018/06/Arianee_White_Paper_2018_EN.pdf Купете ARIA20 сега!

Токеномика и анализ на цената за Arianee (ARIA20) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Arianee (ARIA20), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 6.48M $ 6.48M $ 6.48M Общо предлагане: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Циркулиращо предлагане: $ 107.52M $ 107.52M $ 107.52M FDV (оценка при пълна реализация): $ 12.05M $ 12.05M $ 12.05M Рекорд за всички времена: $ 4.53 $ 4.53 $ 4.53 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01547 $ 0.01547 $ 0.01547 Текуща цена: $ 0.060235 $ 0.060235 $ 0.060235 Научете повече за цената на Arianee (ARIA20)

Токеномика на Arianee (ARIA20): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Arianee (ARIA20) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARIA20 токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARIA20 токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARIA20, разгледайте цената в реално време на токените ARIA20!

Прогноза за цената за ARIA20 Искате ли да знаете какъв път може да поеме ARIA20? Нашата страница за прогноза за цената ARIA20 съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ARIA20 сега!

