Информация за Ariacoin (ARIA) AriaLand, is an innovative Telegram-based mini application designed to gamify token earning and enhance user engagement in the Web3 ecosystem. AriaLand incorporates a unique leveling system where users start as a Base Camp member and advance to Military Unit and Commando levels by completing tasks. As users progress, they unlock exclusive benefits, including enhanced withdrawal rights and special in-game features. The application is part of a larger ecosystem, focused on earning and spending tokens, while encouraging strategic use through rewards and benefits. The project aims to foster community engagement and build a dedicated user base through gamified interactions, rewards, and airdrops. It offers opportunities for players to collect, use, and exchange tokens within the platform, providing a sustainable, rewarding experience within the Web3 space. Официален уебсайт: https://www.ariacoin.io/ Бяла книга: https://arialand-whitepaper.gitbook.io/ariacoin-whitepaper Купете ARIA сега!

Токеномика и анализ на цената за Ariacoin (ARIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ariacoin (ARIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 1.70K $ 1.70K $ 1.70K Общо предлагане: $ 99.99B $ 99.99B $ 99.99B Циркулиращо предлагане: $ 27.44B $ 27.44B $ 27.44B FDV (оценка при пълна реализация): $ 6.20K $ 6.20K $ 6.20K Рекорд за всички времена: $ 0.00013267 $ 0.00013267 $ 0.00013267 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Ariacoin (ARIA)

Токеномика на Ariacoin (ARIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ariacoin (ARIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARIA, разгледайте цената в реално време на токените ARIA!

Прогноза за цената за ARIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме ARIA? Нашата страница за прогноза за цената ARIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ARIA сега!

