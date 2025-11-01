БорсаDEX+
Цената в реално време на Aria Premier Launch днес е 0.925591 USD. Проследявайте в реално време актуализациите на цените за APL към USD, а също така и диаграмите в реално време, пазарната капитализация, обема за 24 часа и др. Опознайте лесно ценовата тенденция на APL в MEXC сега.

Повече за APL

APLценова информация

Какво представлява APL

Официален уебсайт на APL

Токеномика на APL

APL ценова прогноза

Печалба

Новини

Блог

Научете

Aria Premier Launch Лого

Aria Premier Launch цена (APL)

Не се намира в списъка

1 APL към USD - цена в реално време:

$0.925591
$0.925591
-0.90%1D
mexc
Тези данни за токени се получават от трети лица. MEXC действа единствено като агрегатор на информацията. Опознайте други вписани токени в MEXC спот пазара!
USD
Aria Premier Launch (APL) Ценова графика на живо
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:37:25 (UTC+8)

Информация за цената за Aria Premier Launch (APL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената:
$ 0.925508
$ 0.925508
24-часов нисък
$ 0.937836
$ 0.937836
24-часов висок

$ 0.925508
$ 0.925508

$ 0.937836
$ 0.937836

$ 1.005
$ 1.005

$ 0.782058
$ 0.782058

--

-0.96%

-0.92%

-0.92%

Цената в реално време за Aria Premier Launch (APL) е$0.925591. През последните 24 часа APL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.925508 до най-висока стойност $ 0.937836, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APL е $ 1.005, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.782058.

Що се отнася до краткосрочното представяне, APL има промяна от -- за последния час, -0.96% за 24 часа и -0.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aria Premier Launch (APL)

$ 10.00M
$ 10.00M

--
--

$ 10.00M
$ 10.00M

10.80M
10.80M

10,801,713.36815905
10,801,713.36815905

Текущата пазарна капитализация на Aria Premier Launch е $ 10.00M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на APL е 10.80M, като общото предлагане е 10801713.36815905. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.00M.

История на цените за Aria Premier Launch (APL) USD

През днешния ден промяната в цената на Aria Premier Launch към USD беше $ -0.0089894118396598.
През последните 30 дни промяната в цената на Aria Premier Launch към USD беше $ +0.0172296913.
През последните 60 дни промяната в цената на Aria Premier Launch към USD беше $ +0.0337928646.
През последните 90 дни промяната в цената на Aria Premier Launch към USD беше $ -0.0007635392347041.

ПериодПромяна (USD)Промяна (%)
Днес$ -0.0089894118396598-0.96%
30 дни$ +0.0172296913+1.86%
60 дни$ +0.0337928646+3.65%
90 дни$ -0.0007635392347041-0.08%

Какво е Aria Premier Launch (APL)

$APL is Aria’s first IPRWA token representing the portfolio of IP and music rights brought onchain, also known as the Aria Premiere Launch portfolio.

The $APL, or Aria Premiere Launch, portfolio includes partial copyright ownership to songs by artists such as: Justin Bieber, Miley Cyrus, BLACKPINK, and Selena Gomez. Revenue is generated through royalties associated with the songs and recordings which come by way of streaming, synchronization, and public performance revenues. These royalties will be distributed to token holders and are projected to earn between 5-8 % annualized.

MEXC е водещата борса за криптовалути, на която се доверяват повече от 10 милиона потребители по целия свят. Тя се слави като борсата с най-широк избор на токени, най-бързи обяви за токени и най-ниски такси за търговия на пазара. Присъединете се към MEXC сега, за да изпитате ликвидност от най-високо ниво и най-конкурентните такси на пазара!

Aria Premier Launch (APL) ресурс

Официален уеб сайт

Прогноза за цената за Aria Premier Launch (USD)

Колко ще струва Aria Premier Launch (APL) в USD през утрешния ден, следващата седмица или следващия месец? На каква стойност биха могли да бъдат оценени активите ви от Aria Premier Launch (APL) през 2025, 2026, 2027, 2028 - или дори след 10 или 20 години? Използвайте нашия инструмент за прогноза за цената, за да опознаете краткосрочните и дългосрочните прогнози за Aria Premier Launch.

Проверете прогнозата за цената за Aria Premier Launch сега!

APL към местни валути

Токеномика на Aria Premier Launch (APL)

Разбирането на токеномиката на Aria Premier Launch (APL) може да осигури по-задълбочена информация за нейната дългосрочна стойност и потенциал за растеж. Токеномиката разкрива основната структура на икономиката на даден проект – от това как се разпределят токените до начина на управление на тяхното предлагане. Научете относно обширната токеномика на токените APL сега!

Хората също питат: Други въпроси относно Aria Premier Launch (APL)

Колко струва Aria Premier Launch (APL) днес?
Цената в реално време на APL в USD е 0.925591 USD, актуализирана в реално време с най-новите пазарни данни.
Каква е текущата цена на APL към USD?
Текущата цена на APL към USD е $ 0.925591. Проверете MEXC Конвертор за точно преобразуване на токени.
Каква е пазарната капитализация на Aria Premier Launch?
Пазарната капитализация за APL е $ 10.00M USD. Пазарна капитализация = Текуща цена × Циркулиращо предлагане. Тя указва общата пазарна стойност на токена и неговия рейтинг.
Какво е циркулиращото предлагане на APL?
Циркулиращото предлагане на APL е 10.80M USD.
Каква е най-високата цена за всички времена (ATH) на APL?
APL постигна ATH цена от 1.005 USD.
Каква е най-ниската цена за всички времена (ATL) на APL?
APL достигна ATL цена от 0.782058 USD.
Какъв е обемът на търговията на APL?
Обемът на търговията в реално време за 24 часа за APL е -- USD.
Ще се повиши ли APL тази година?
APL може да се качи тази година в зависимост от пазарните условия и развитието на проектите. Проверете прогнозата за цената за APL за по-задълбочен анализ.
Последна актуализация на страницата: 2025-11-01 02:37:25 (UTC+8)

Важни новини за отрасъла за Aria Premier Launch (APL)

Време (UTC+8)ТипИнформация
10-31 05:09:00Индустриални актуализации
1,134 милиарда долара ликвидирани на пазара през последните 24 часа, предимно дълги позиции
10-31 01:38:24Експертни анализи
Бесент: Оценява намалението на лихвения процент от Фед с 25 базисни пункта, но не е доволен от формулировката
10-30 11:46:23Валутна политика
Крипто пазарът търси подкрепа при спад на фона на несигурни очаквания за понижаване на лихвите от Фед
10-30 07:20:09Валутна политика
Федералният резерв намалява лихвените проценти с 25 базисни пункта, както се очакваше
10-28 21:35:49Индустриални актуализации
Някои мемкойни в екосистемата на Solana показват значителни печалби днес, CHILLHOUSE нараства с над 130% за един ден
10-28 14:23:33Индустриални актуализации
Възвръщаемостта на Bitcoin през октомври тази година временно се отчита на 0.39%, в сравнение с историческата средна възвръщаемост от 21.89%

Отказ от отговорност

Цените на криптовалутите са обект на високи пазарни рискове и нестабилност на цените. Трябва да инвестирате в проекти и продукти, с които сте запознати и където разбирате свързаните с тях рискове. Преди да направите каквато и да е инвестиция, трябва внимателно да обмислите своя инвестиционен опит, финансово състояние, инвестиционни цели и толерантност към риск и да се консултирате с независим финансов съветник. Този материал не трябва да се тълкува като финансов съвет. Предишните резултати не са надежден индикатор за бъдещите резултати. Стойността на вашата инвестиция може да се понижи, както и да се повиши, и може да не си възвърнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за своите инвестиционни решения. MEXC не носи отговорност за загуби, които може да понесете. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск. Имайте предвид също, че представените тук данни за гореспоменатата криптовалута (като например текущата ѝ цена на живо) се основават на източници на трети лица. Те са ви представени на принципа „както е“ и само за информационни цели, без каквито и да било твърдения или гаранции. Предоставените връзки към сайтове на трети лица също не са под контрола на MEXC. MEXC не носи отговорност за надеждността и точността на такива сайтове на трети лица и за тяхното съдържание.

$109,079.72

$3,817.99

$0.02778

$184.68

$1.0004

