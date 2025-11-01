Информация за цената за Aria Premier Launch (APL) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0.925508 $ 0.925508 $ 0.925508 24-часов нисък $ 0.937836 $ 0.937836 $ 0.937836 24-часов висок 24-часов нисък $ 0.925508$ 0.925508 $ 0.925508 24-часов висок $ 0.937836$ 0.937836 $ 0.937836 Рекорд за всички времена $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 Най-ниска цена $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -0.96% Промяна на цената (7д) -0.92% Промяна на цената (7д) -0.92%

Цената в реално време за Aria Premier Launch (APL) е$0.925591. През последните 24 часа APL се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0.925508 до най-висока стойност $ 0.937836, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на APL е $ 1.005, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.782058.

Що се отнася до краткосрочното представяне, APL има промяна от -- за последния час, -0.96% за 24 часа и -0.92% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Aria Premier Launch (APL)

Пазарна капитализация $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 10.00M$ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане 10.80M 10.80M 10.80M Общо предлагане 10,801,713.36815905 10,801,713.36815905 10,801,713.36815905

Текущата пазарна капитализация на Aria Premier Launch е $ 10.00M, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на APL е 10.80M, като общото предлагане е 10801713.36815905. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 10.00M.