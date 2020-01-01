Токеномика на aRIA Currency (RIA) Открийте ключова информация за aRIA Currency (RIA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за aRIA Currency (RIA) Next Generation Real World Asset (RWA) Token – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. built on the Solana Blockchain which is known for the highest security and fastest block time. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. We will soon set up a staking and rewards website and app. This will allow for you to pay for things in the real world and stake your tokens for rewards. Официален уебсайт: https://nextgen.ariacurrency.com/ Купете RIA сега!

Токеномика и анализ на цената за aRIA Currency (RIA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за aRIA Currency (RIA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.39K $ 2.39K $ 2.39K Общо предлагане: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Циркулиращо предлагане: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (оценка при пълна реализация): $ 2.39K $ 2.39K $ 2.39K Рекорд за всички времена: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на aRIA Currency (RIA)

Токеномика на aRIA Currency (RIA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на aRIA Currency (RIA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой RIA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой RIA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на RIA, разгледайте цената в реално време на токените RIA!

Прогноза за цената за RIA Искате ли да знаете какъв път може да поеме RIA? Нашата страница за прогноза за цената RIA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените RIA сега!

