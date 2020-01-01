Токеномика на Ardana (DANA) Открийте ключова информация за Ardana (DANA), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Ardana (DANA) Ardana is a decentralized stablecoin hub which will bring the necessary DeFi primitives needed to bootstrap & maintain any economy to Cardano. Ardana offers an on-chain asset-backed stablecoin and a decentralized stable-asset DEX. The Ardana token (DANA) is the utility and governance token of the Ardana ecosystem which provides stakers with access to a share of the fees from Ardana and allows those who hold it to vote on changes to the project’s parameters. Ardana is an on-chain asset-backed stablecoin protocol and decentralized exchange stable asset liquidity pool built on Cardano. The stablecoin is overcollateralized with on-chain Cardano native assets, facilitating borrowing. The decentralized exchange allows for highly capital-efficient trading between stablecoins and identical assets with low risk income for liquidity providers from fees. Users will be able to mint stablecoins of different currencies and swap between them on Danaswap, facilitating a rapid low cost international foreign exchange system accessible to all. Официален уебсайт: https://ardana.org/ Купете DANA сега!

Токеномика и анализ на цената за Ardana (DANA) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Ardana (DANA), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 7.95K $ 7.95K $ 7.95K Общо предлагане: $ 125.00M $ 125.00M $ 125.00M Циркулиращо предлагане: $ 46.91M $ 46.91M $ 46.91M FDV (оценка при пълна реализация): $ 21.18K $ 21.18K $ 21.18K Рекорд за всички времена: $ 11.27 $ 11.27 $ 11.27 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00016942 $ 0.00016942 $ 0.00016942 Научете повече за цената на Ardana (DANA)

Токеномика на Ardana (DANA): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Ardana (DANA) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой DANA токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой DANA токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на DANA, разгледайте цената в реално време на токените DANA!

Прогноза за цената за DANA Искате ли да знаете какъв път може да поеме DANA? Нашата страница за прогноза за цената DANA съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените DANA сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!