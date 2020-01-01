Токеномика на Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Открийте ключова информация за Arcturian AI by Virtuals (LIGHT), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Arcturian Labs is a next-generation AI venture builder, crafting intelligent agents to power the Virtuals ecosystem. Our mission is to forge foundational AI primitives that drive the rise of the Agentic Economy, a new digital frontier where artificial intelligence coexists, evolves, transacts, and thrives. We incubate and launch AI agents both in-house and in collaboration with visionary AI entrepreneurs, offering support through our venture studio model. Our goal is to accelerate the deployment of advanced AI agents that provide meaningful utility to the Virtuals economy and beyond. Официален уебсайт: https://www.arcturianlabs.ai/ Бяла книга: https://arcturianlabs.gitbook.io/arcturianlabs Купете LIGHT сега!

Токеномика и анализ на цената за Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Arcturian AI by Virtuals (LIGHT), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 98.05K $ 98.05K $ 98.05K Общо предлагане: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Циркулиращо предлагане: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (оценка при пълна реализация): $ 196.11K $ 196.11K $ 196.11K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.00019611 $ 0.00019611 $ 0.00019611 Научете повече за цената на Arcturian AI by Virtuals (LIGHT)

Токеномика на Arcturian AI by Virtuals (LIGHT): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Arcturian AI by Virtuals (LIGHT) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой LIGHT токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой LIGHT токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на LIGHT, разгледайте цената в реално време на токените LIGHT!

Прогноза за цената за LIGHT Искате ли да знаете какъв път може да поеме LIGHT? Нашата страница за прогноза за цената LIGHT съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените LIGHT сега!

