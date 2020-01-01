Токеномика на Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Открийте ключова информация за Archie the Cigar Poodle (ARCHIE), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Meet Archie a 4 year old mini poodle full of life and love who has a 50% chance of beating an illness . Dev created this project because he can’t live with the fact of losing his soulmate , therefore to ensure his beloved pet lives forever in cyberspace he launched this project. Help us immortalize Archie and make him a legendary top dog ❤ Paws-itive vibes only, and a good cigar never hurts!" The perfect blend of humor, style, and joy. Whether you’re a dog lover, a cigar aficionado, or just someone who appreciates a good laugh, Archie is sure to bring a smile to your face. So, get ready to join the pack and make some un-fur-gettable memories with Archie the Cigar Poodle! Let’s make billions together and smoke it all ! Официален уебсайт: https://archiethecigarpoodle.com/ Купете ARCHIE сега!

Токеномика и анализ на цената за Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Archie the Cigar Poodle (ARCHIE), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 20.81K $ 20.81K $ 20.81K Общо предлагане: $ 976.74M $ 976.74M $ 976.74M Циркулиращо предлагане: $ 976.74M $ 976.74M $ 976.74M FDV (оценка при пълна реализация): $ 20.81K $ 20.81K $ 20.81K Рекорд за всички времена: $ 0 $ 0 $ 0 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0 $ 0 $ 0 Научете повече за цената на Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Токеномика на Archie the Cigar Poodle (ARCHIE): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARCHIE токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARCHIE токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARCHIE, разгледайте цената в реално време на токените ARCHIE!

Прогноза за цената за ARCHIE Искате ли да знаете какъв път може да поеме ARCHIE? Нашата страница за прогноза за цената ARCHIE съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ARCHIE сега!

Защо трябва да изберете MEXC? MEXC е една от най-добрите борси за крипто в света, спечелила доверието на милиони потребители по целия свят. Без значение дали сте начинаещ, или професионалист, MEXC е най-лесният ви път към крипто. Над 4,000 двойки за търговия сред спот и фючърсни пазари Най-бързите вписвания на токени сред CEX борсите #1 ликвидност в цялата индустрия Най-ниски такси, обезпечени с 24/7 обслужване на клиенти 100%+ прозрачност на резервите от токени за потребителските средства Изключително ниски входни бариери: купете крипто само с 1 USDT

Купете крипто само с 1 USDT : Вашият най-лесен път към крипто! Купете сега!