Информация за цената за Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) (USD)

24-часов диапазон на промяна в цената: $ 0 $ 0 $ 0 24-часов нисък $ 0 $ 0 $ 0 24-часов висок 24-часов нисък $ 0$ 0 $ 0 24-часов висок $ 0$ 0 $ 0 Рекорд за всички времена $ 0.00008917$ 0.00008917 $ 0.00008917 Най-ниска цена $ 0.00001433$ 0.00001433 $ 0.00001433 Промяна на цената (1ч) -- Промяна на цената (1д) -- Промяна на цената (7д) 0.00% Промяна на цената (7д) 0.00%

Цената в реално време за Archie the Cigar Poodle (ARCHIE) е$0.00001667. През последните 24 часа ARCHIE се търгуваше в диапазона от най-ниска стойност $ 0 до най-висока стойност $ 0, което показва активна пазарна волатилност. Най-високата цена за всички времена на ARCHIE е $ 0.00008917, а най-ниската цена за всички времена е $ 0.00001433.

Що се отнася до краткосрочното представяне, ARCHIE има промяна от -- за последния час, -- за 24 часа и 0.00% за последните 7 дни. Това ви осигурява бърз общ преглед на последните ценови тенденции и динамиката на пазара в MEXC.

Пазарна информация за Archie the Cigar Poodle (ARCHIE)

Пазарна капитализация $ 16.28K$ 16.28K $ 16.28K Обем (24 часа) ---- -- Напълно разредена пазарна капитализация $ 16.28K$ 16.28K $ 16.28K Циркулиращо предлагане 976.74M 976.74M 976.74M Общо предлагане 976,735,590.642499 976,735,590.642499 976,735,590.642499

Текущата пазарна капитализация на Archie the Cigar Poodle е $ 16.28K, като 24-часовият обем на търговията е --. Циркулиращото предлагане на ARCHIE е 976.74M, като общото предлагане е 976735590.642499. Неговата оценка при пълна реализация (FDV) е $ 16.28K.