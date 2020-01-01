Токеномика на Archi Token (ARCHI) Открийте ключова информация за Archi Token (ARCHI), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Archi Token (ARCHI) Archi token is a token used to measure or count the number of shares of Archi finance. Just like a company in real world, holding Archi token becomes a share holder of Archi finance. The total amount of Archi token is fixed and it cannot be minted anywhere within the platform. Use case of $archi token -By locking $archi into $vlarchi tokens, users receive: Share of protocol fees Governance rights on Archi DAO -By providing archi-eth liquidity pair,users receive share fees from Liquidity provider incentive pool share trading fees in uni-v3 Официален уебсайт: https://archi.finance/ Бяла книга: https://docs.archi.finance/ Купете ARCHI сега!

Токеномика и анализ на цената за Archi Token (ARCHI) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Archi Token (ARCHI), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 102.29K $ 102.29K $ 102.29K Общо предлагане: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Циркулиращо предлагане: $ 2.80M $ 2.80M $ 2.80M FDV (оценка при пълна реализация): $ 365.37K $ 365.37K $ 365.37K Рекорд за всички времена: $ 1.93 $ 1.93 $ 1.93 Най-ниска стойност за целия период: $ 0.01455472 $ 0.01455472 $ 0.01455472 Текуща цена: $ 0.03653654 $ 0.03653654 $ 0.03653654 Научете повече за цената на Archi Token (ARCHI)

Токеномика на Archi Token (ARCHI): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Archi Token (ARCHI) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARCHI токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARCHI токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARCHI, разгледайте цената в реално време на токените ARCHI!

Прогноза за цената за ARCHI Искате ли да знаете какъв път може да поеме ARCHI? Нашата страница за прогноза за цената ARCHI съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ARCHI сега!

