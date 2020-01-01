Токеномика на Arcas (ARCAS) Открийте ключова информация за Arcas (ARCAS), включително за предлагането на токени, модела на разпределение и пазарните данни в реално време. Валута USD

Информация за Arcas (ARCAS) ARCAS GAMES: Games Empowered by Players Arcas Games is a gaming studio that is backed by YZi Labs, and incubated by Soneium. We are developing unique, original and fun IP to create magical experiences. Alongside our games we develop groundbreaking tools focused on bringing value to users. In the end gaming is fun first, and that's how we build. At ARCAS GAMES we believe that great games come from the heart. We think outside the box driven by our desire to create experiences that resonate with players on a personal level. Официален уебсайт: https://www.arcas.games/ Бяла книга: https://info.arcas.games/ Купете ARCAS сега!

Токеномика и анализ на цената за Arcas (ARCAS) Запознайте се с ключовите данни за токеномиката и цената за Arcas (ARCAS), включително пазарна капитализация, подробности за предлагането, FDV и история на цените. Разберете каква е текущата стойност на токена и пазарната му позиция с един поглед. Пазарна капитализация: $ 2.29M $ 2.29M $ 2.29M Общо предлагане: $ 99.43M $ 99.43M $ 99.43M Циркулиращо предлагане: $ 69.43M $ 69.43M $ 69.43M FDV (оценка при пълна реализация): $ 3.28M $ 3.28M $ 3.28M Рекорд за всички времена: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 Най-ниска стойност за целия период: $ 0 $ 0 $ 0 Текуща цена: $ 0.03300174 $ 0.03300174 $ 0.03300174 Научете повече за цената на Arcas (ARCAS)

Токеномика на Arcas (ARCAS): Обяснени ключови метрики и случаи на употреба Разбирането на токеномиката на Arcas (ARCAS) е от съществено значение за анализирането на неговата дългосрочна стойност, устойчивост и потенциал. Ключови метрики и тяхното изчисляване: Общо предлагане: Максималният брой ARCAS токени, които са били или някога ще бъдат създадени. Циркулиращо предлагане: Броят на токените, които към настоящия момент са налични на пазара и в публични ръце. Максимално предлагане: Твърда горна граница на общия брой ARCAS токени. FDV (оценка при пълна реализация): Изчислява се като текуща цена × максимално предлагане, което дава прогноза за общата пазарна капитализация, ако всички токени са в циркулация. Процент на инфлация: Отразява колко бързо се въвеждат нови токени, което оказва влияние върху недостига и дългосрочното движение на цените. Защо тези показатели са от значение за търговците? Високо циркулиращо предлагане = по-голяма ликвидност. Ограничено максимално предлагане + ниска инфлация = потенциал за дългосрочно повишаване на цените. Прозрачно разпределение на токени = по-голямо доверие в проекта и по-малък риск от централизиран контрол. Висока FDV при ниска текуща пазарна капитализация = възможни сигнали за завишена оценка. Сега, след като разбрахте за токеномиката на ARCAS, разгледайте цената в реално време на токените ARCAS!

Прогноза за цената за ARCAS Искате ли да знаете какъв път може да поеме ARCAS? Нашата страница за прогноза за цената ARCAS съчетава нагласите на пазара, историческите тенденции и техническите показатели, за да осигури поглед към бъдещето. Вижте прогнозата за цената на токените ARCAS сега!

